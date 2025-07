Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Exhibitionist

Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nach dem hier abgebildeten Beschuldigten.

Dieser steht im Verdacht, bereits am 27.07.2024 gegen 01:30 Uhr in Erfurt in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Melchendorf (Haarbergstraße) zwei Frauen durch eine exhibitionistische Handlung belästigt zu haben.

Der Unbekannte war etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß und soll zwischen 100 und 120 kg gewogen haben. Er hatte einen Vollbart, dunkelblondes, halblanges Haar mit nach links gehendem Seitenscheitel und trug eine viereckige, dunkle Brille. Bekleidet war der Täter mit einem lachsfarbenem T-Shirt, dunklen Jeans und schwarzen Schuhen.

Der vom Täter mitgeführte Hund wurde von den Geschädigten als mittelgroß, leicht Übergewichtig und mit schwarzgrauem Fell beschrieben.

Wer erkennt den abgebildeten Mann, dessen Aufnahmen von den betroffenen Frauen, trotz schlechter Bildqualität, im Zusammenhang mit der Straftat gefertigt wurden? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0193032/2024 entgegen. (DS)

