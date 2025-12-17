PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Brand in Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven - Ermittlungen dauern an Nachtrag

Wilhelmshaven (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mitscherlichstraße am Mittwoch, 17.12.2025, wird ergänzend mitgeteilt, dass der 30-jährige Beschuldigte am selben Tag gegen 13:00 Uhr aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde. Der Tatverdacht gegen ihn konnte im Laufe der weiteren Ermittlungen nicht erhärtet werden. Nach den Ermittlungen spezialisierter Brandermittler der Polizei Wilhelmshaven am Brandort haben sich keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung ergeben.

Die Ermittlungen zur konkreten technischen Brandursache sowie zu den genauen Umständen des Brandgeschehens dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

