Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven - Ermittlungen dauern an

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 17.12.2025, wurde der Polizei gegen 01:19 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Eine Zeugin hatte zuvor laute Knallgeräusche wahrgenommen und anschließend den Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss festgestellt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits stark verraucht. Alle zur Tatzeit anwesenden Personen konnten das Haus nach Aufforderung durch die Polizei selbstständig verlassen und in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Während der Löscharbeiten kam es aus der brandbetroffenen Wohnung zu mehreren kleineren Verpuffungen.

Der 30-jährige Wohnungsinhaber wurde aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Geschehen vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu den weiteren Umständen dauern derzeit an. Ob es Zusammenhänge zu den vergangenen Bränden gibt, wird derzeit von den spezialisierten Brandermittlern der Polizei Wilhelmshaven geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell