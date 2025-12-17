PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 437 - Polizei sucht Zeugen

Zetel/Bockhorn (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die B 437 (Bockhorner Straße) aus Richtung Neuenburg kommend in Fahrtrichtung Bockhorn. In einer Kurve kurz vor dem Ortseingang Bockhorn wurde ein anderes Fahrzeug überholt. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Überholende plötzlich wieder ein und geriet dabei deutlich ins Schlingern. Nachdem der Gegenverkehr passiert hatte, setzte der Fahrzeugführer noch innerhalb der Kurve erneut zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zu einer erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrverhalten geben können, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

