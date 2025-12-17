PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Sachbeschädigungen im Bereich Schloßplatz und Bahnhofsumfeld in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag wurden in der öffentlichen Toilette am Schloßplatz in Varel mehrere innenliegende Türen durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zudem zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten mit erheblichem Kraftaufwand einen hölzernen Zaun an einem Fußgängerdurchgang, der vom Vareler Bahnhof zur Parallelstraße führt.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

