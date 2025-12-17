Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigungen im Bereich Schloßplatz und Bahnhofsumfeld in Varel
Wilhelmshaven (ots)
Bereits am Dienstagnachmittag wurden in der öffentlichen Toilette am Schloßplatz in Varel mehrere innenliegende Türen durch bislang unbekannte Täter beschädigt.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zudem zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten mit erheblichem Kraftaufwand einen hölzernen Zaun an einem Fußgängerdurchgang, der vom Vareler Bahnhof zur Parallelstraße führt.
Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
