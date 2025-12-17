Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Mietstreitigkeiten eskalieren - Mieter aufgrund Haftbefehls festgenommen
Sande (ots)
Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in Sande im Bereich der Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit länger andauernden Mietstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus.
Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Vermieter seinen Mieter auf. In der Annahme, dass ihm der Strom abgestellt werden sollte, folgte der Mieter dem Vermieter in den Kellerbereich. Dort kam es erneut zu verbalen Auseinandersetzungen. Der Mieter gab an, dass der Vermieter ihm im Verlauf des Streits eine Tür absichtlich gegen den Fuß geschlagen habe, wodurch er verletzt worden sei. Der Vermieter widersprach dieser Darstellung. Der genaue Ablauf ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.
Im Rahmen der Überprüfung der anwesenden Personen stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass gegen den Mieter ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorlag. Da der geforderte Geldbetrag nicht aufgebracht werden konnte, wurde der Mieter nach medizinischer Versorgung seines Fußes in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.
