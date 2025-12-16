PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Schortens

Schortens (ots)

Am Montag, 15.12.2025, gegen 08:01 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Menkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 77-jähriger Fahrzeugführer, aus seinem zuvor am Fahrbahnrand abgestellten Pkw auszusteigen. Dabei kam er seiner Rückschaupflicht nicht ausreichend nach. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer, der die Menkestraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der geöffneten Fahrertür. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstanden Sachschäden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:56

    POL-WHV: Diebstahl von Geldbörse mit anschließender unrechtmäßiger Abbuchung

    Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Mühlenweg in Schortens zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse mitsamt Inhalt aus der geschlossenen Handtasche der Geschädigten. In der Geldbörse befanden ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:47

    POL-WHV: Ruhestörung endet mit Ingewahrsamnahme

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montagabend, 15.12.2025, gegen 20:12 Uhr kam es in Wilhelmshaven zu einer Ruhestörung durch den Einsatz einer Bohrmaschine in einem Wohngebäude in der Edo-Wiemken-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte ein 42-jähriger Mann erheblichen Lärm. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte zeigte sich der Verursacher verbal aggressiv und unkooperativ und öffnete zunächst nicht die ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:19

    POL-WHV: Brand in Billardhalle in Wilhelmshaven - Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, um 04:19 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand eines Gebäudes in der Marktstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Billardhalle im Erdgeschoss mit darüberliegenden Wohn- und Geschäftseinheiten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Billardhalle bereits in Flammen. Ein Anwohner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren