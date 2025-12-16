Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Schortens
Schortens (ots)
Am Montag, 15.12.2025, gegen 08:01 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Menkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 77-jähriger Fahrzeugführer, aus seinem zuvor am Fahrbahnrand abgestellten Pkw auszusteigen. Dabei kam er seiner Rückschaupflicht nicht ausreichend nach. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer, der die Menkestraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der geöffneten Fahrertür. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstanden Sachschäden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
