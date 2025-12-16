Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung und Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen in Zetel
Zetel (ots)
Im Zeitraum von Montag, 01.12.2025, 07:00 Uhr, bis Freitag, 05.12.2025, 07:00 Uhr, kam es im Weg Brodschapp in Zetel zu mehreren Straftaten. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen bislang unbekannte Täter einen öffentlichen Mülleimer samt Fundament heraus. Zudem wurde auf den dortigen Pflastersteinen ein Hakenkreuz mit Farbe aufgesprüht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
