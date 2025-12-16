Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Jever

Jever (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 12:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 11:00 Uhr, kam es in Jever in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Fahrtrichtung Innenstadt in einer Parkbucht abgestellter Firmenwagen wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Jever hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04461 7449-0 zu melden.

