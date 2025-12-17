Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 13:54 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Stadtteil Heppens in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 30-jähriger Mann zwei "Weihnachtsmann & Co. KG"- Tiefkühlpizzen in einen mitgeführten Beutel und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem er durch einen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, setzte sich der Mann körperlich zur Wehr und schlug dem Mitarbeiter ins Gesicht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

