PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 13:54 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Stadtteil Heppens in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 30-jähriger Mann zwei "Weihnachtsmann & Co. KG"- Tiefkühlpizzen in einen mitgeführten Beutel und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem er durch einen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, setzte sich der Mann körperlich zur Wehr und schlug dem Mitarbeiter ins Gesicht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 08:57

    POL-WHV: Sachbeschädigungen im Bereich Schloßplatz und Bahnhofsumfeld in Varel

    Wilhelmshaven (ots) - Bereits am Dienstagnachmittag wurden in der öffentlichen Toilette am Schloßplatz in Varel mehrere innenliegende Türen durch bislang unbekannte Täter beschädigt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zudem zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten mit erheblichem Kraftaufwand einen hölzernen Zaun an einem ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:48

    POL-WHV: Mietstreitigkeiten eskalieren - Mieter aufgrund Haftbefehls festgenommen

    Sande (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in Sande im Bereich der Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit länger andauernden Mietstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Vermieter seinen Mieter auf. In der Annahme, dass ihm der Strom abgestellt werden sollte, folgte der Mieter dem ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:14

    POL-WHV: Sachbeschädigung und Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen in Zetel

    Zetel (ots) - Im Zeitraum von Montag, 01.12.2025, 07:00 Uhr, bis Freitag, 05.12.2025, 07:00 Uhr, kam es im Weg Brodschapp in Zetel zu mehreren Straftaten. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen bislang unbekannte Täter einen öffentlichen Mülleimer samt Fundament heraus. Zudem wurde auf den dortigen Pflastersteinen ein Hakenkreuz mit Farbe aufgesprüht. Die Polizei hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren