Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Paketes in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Bereits am Freitag, 05.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr in Bockhorn zu einem Diebstahl eines TV-Gerätes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fernsehgerät nach der Auslieferung vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Steinhauser Straße abgestellt. Das Gerät befand sich in der Originalverpackung und war nicht zusätzlich umverpackt. Ein Mitarbeiter des Lieferdienstes hatte das Paket dort abgelegt. Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass das TV-Gerät entwendet worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Gerätes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell