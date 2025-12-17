Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 15.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 16:00 Uhr auf einem Parkplatz am Metzer Weg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter schwarzer Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel am Fahrzeug der Geschädigten, entfernte sich anschließend jedoch vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell