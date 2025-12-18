Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl in Bekleidungsgeschäft
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 11:35 Uhr, kam es in einem Modegeschäft in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Beschuldigte in dem Geschäft auf und steckte sich im Bereich der Umkleidekabinen eine Jacke unter seine getragene Winterjacke. Als der Mann anschließend durch einen Ladendetektiv angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Geschäft. Im Zuge der Flucht spuckte der Beschuldigte dem Geschädigten ins Gesicht. Der Beschuldigte konnte im Nahbereich durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Das Diebesgut verblieb im Geschäft. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.
