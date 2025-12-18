Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schule in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025, gegen 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, gegen 06:45 Uhr, kam es auf dem Gelände des Neuen Gymnasiums in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort aufgestelltes Space-Raumschiff durch bislang unbekannte Täter mittels Graffiti beschädigt. Die Tat wurde am Morgen festgestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell