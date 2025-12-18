PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Bockhorn, Ortsteil Grabstede, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Bockhorn die Hauptstraße und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus Bockhorn, fuhr mit seinem Pkw hinter diesem und bemerkte das Abbremsen des Vorausfahrenden zu spät. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

