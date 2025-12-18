Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor Smishing - Betrug per SMS nimmt zu

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor sogenannten Smishing-Angriffen. Dabei handelt es sich um Betrugsversuche, die über SMS, Messenger-Dienste oder ähnliche Textnachrichten erfolgen. Kriminelle geben sich in diesen Nachrichten häufig als Banken, Paketdienste, Behörden oder andere vertrauenswürdige Institutionen aus und versuchen, die Empfängerinnen und Empfänger zur Preisgabe sensibler Daten zu bewegen. Typischerweise enthalten die Nachrichten einen dringenden Handlungsaufruf, etwa wegen angeblich gesperrter Konten, nicht zugestellter Pakete oder offener Rechnungen. In vielen Fällen sind Links enthalten, die auf täuschend echt gestaltete Internetseiten führen. Dort werden Login-Daten, Passwörter oder Bankinformationen abgefragt oder es wird Schadsoftware installiert. Die Polizei weist darauf hin, dass Smishing besonders erfolgreich ist, da SMS häufig schneller gelesen werden als E-Mails und viele Menschen es gewohnt sind, wichtige Informationen - etwa Sicherheitscodes oder Lieferbenachrichtigungen - per Kurznachricht zu erhalten. Auch bekannte oder scheinbar vertrauenswürdige Absendernummern bieten keinen verlässlichen Schutz, da Kriminelle Rufnummern manipulieren können (sogenanntes SMS-Spoofing). So erkennen Sie verdächtige Nachrichten: - unbekannte oder ungewöhnliche Absender - Rechtschreib- oder Grammatikfehler - starker Zeitdruck oder Drohungen ("Handeln Sie sofort") - Inhalte, die nicht zur eigenen Situation passen - enthaltene Links zu angeblichen Logins oder Bestätigungen Die Polizei empfiehlt, keine Links aus verdächtigen Nachrichten anzuklicken und keine persönlichen oder finanziellen Daten preiszugeben. Im Zweifel sollten Betroffene die angeblich kontaktierende Institution über die offiziell bekannten Kontaktwege selbst kontaktieren. Falls Sie bereits auf eine solche Nachricht reagiert haben: - Trennen Sie Ihr Smartphone umgehend vom Internet. - Lassen Sie das Gerät auf Schadsoftware überprüfen. - Ändern Sie betroffene Passwörter. - Kontaktieren Sie Ihre Bank, falls Bankdaten betroffen sein könnten. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Verdächtige Nachrichten können zudem bei der Bundesnetzagentur sowie beim jeweiligen Mobilfunkanbieter gemeldet werden. Die Polizei rät, wachsam zu bleiben und insbesondere in der Vorweihnachtszeit erhöhte Vorsicht walten zu lassen. +++ Wir beraten Sie gerne: Unsere Ansprechpartner*innen +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. Neben Katja Reents, die als Beauftragte für Kriminalprävention für den Bereich Wilhelmshaven zuständig ist und die sie unter der Rufnummer 04421 942-108 erreichen, stehen im Landkreis Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell