Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugbrand auf dem Oldenburger Damm in Sande

Sande (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 18:11 Uhr, kam es auf dem Oldenburger Damm in Sande zu einem Fahrzeugbrand. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw den Oldenburger Damm und beabsichtigte, nach rechts in die Straße Buschhausen abzubiegen, als er durch andere Verkehrsteilnehmer auf einen Brand an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht wurde.

Zeitgleich stellte der Fahrer eine starke Rauchentwicklung im Fahrzeuginnenraum fest. Aufgrund nachlassender Motorleistung brachte er den Pkw auf der Fahrbahn zum Stehen. Beim Aussteigen der insgesamt vier Fahrzeuginsassen schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sande gelöscht. Der Pkw wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, ebenso der darunterliegende Fahrbahnbelag. Das Fahrzeug wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Straßenmeisterei Moorwarfen kümmerte sich um die beschädigte Fahrbahn.

Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell