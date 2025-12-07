POL-Lebach: Diebstahl von Bargeld im Krankenhaus Lebach
Lebach (ots)
Am 05.12.2025 wurde ein 81-jähriger Mann notfallmäßig ins Krankenhaus Lebach eingeliefert. Dabei führte er offenbar eine größere Menge Bargeld mit, weil eines seiner Kinder am Folgetag Geburtstag hatte. Als die Tasche des Herrn unbeobachtet war, entwendeten unbekannte Täter das Geld daraus. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.
