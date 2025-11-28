Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrzeugführer in 66822 Lebach

Lebach (ots)

Am 28.11.2025, gegen 11:53 Uhr, ereignete sich im Innenstadtbereich von Lebach ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 83-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Marktstraße in Lebach in Richtung Tholeyer Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer hinter einem Kreisverkehr mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und kollidierte im Anschluss ungebremst mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum, einer Sitzbank, einer Laterne und einem Mülleimer. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten PKW, welche hierdurch erheblich beschädigt wurden. Durch die Kollisionen wurde das Fahrzeug weiter gegen ein gewerblich genutztes Anwesen geschleudert, welches ebenfalls beschädigt wurde. Im Anschluss kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend zum Stehen.

Ein Fußgänger, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befand, wurde durch umherfliegende Trümmerteile am Bein leicht verletzt.

Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Passanten und nach einer ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst mittels eines Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Nachmittag verstarb der 83-jährige Fahrzeugführer im Krankenhaus.

Aufgrund der unklaren Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Verkehrsgutachten beantragt und ein entsprechender Gutachter damit betraut. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden vor Ort abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge musste die Unfallörtlichkeit bis 19:10 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

