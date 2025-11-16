PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Hüttersdorf

Schmelz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 03:20 Uhr und 04:00 Uhr, kam es in Hüttersdorf, auf einem an der Primsweilerstraße zwischen der dortigen Bäckerei und einem Zentrum für Physiotherapie gelegenen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausrangieren auf dem Parkplatz mit einem dort abgestellten Ford Focus. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch die Polizei Lebach wurde der Unfall aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 17:33

    POL-Lebach: Einbruchdiebstahl, Werkzeug entwendet

    Saarwellingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Friedrichstraße, in Saarwellingen, ein und entwendeten dort mehrere Elektrowerkzeuge. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 17:29

    POL-Lebach: Eier an Hausfront geworfen

    Lebach (ots) - Am späten Freitagabend, in der Zeit von 22:00 -22:30 Uhr, warfen unbekannte mehrere Eier gegen eine Fassade eines Anwesens in der Straße Am Ebert. Die Fassade wurde dadurch dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881 / 5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de. Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren