Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Hüttersdorf

Schmelz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 03:20 Uhr und 04:00 Uhr, kam es in Hüttersdorf, auf einem an der Primsweilerstraße zwischen der dortigen Bäckerei und einem Zentrum für Physiotherapie gelegenen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausrangieren auf dem Parkplatz mit einem dort abgestellten Ford Focus. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch die Polizei Lebach wurde der Unfall aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell