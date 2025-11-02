POL-Lebach: Einbruchdiebstahl, Werkzeug entwendet

Lebach (ots) - Am späten Freitagabend, in der Zeit von 22:00 -22:30 Uhr, warfen unbekannte mehrere Eier gegen eine Fassade eines Anwesens in der Straße Am Ebert. Die Fassade wurde dadurch dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881 / 5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de. Rückfragen von Medienvertretern ...

