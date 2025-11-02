POL-Lebach: Einbruchdiebstahl, Werkzeug entwendet
Saarwellingen (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Friedrichstraße, in Saarwellingen, ein und entwendeten dort mehrere Elektrowerkzeuge. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell