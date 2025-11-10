Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Apotheke in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Montag, 24.02.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Apotheke am Rathausplatz in Schmelz. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld in dreistelliger Höhe. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, dunklere Hautfarbe, ca. 35 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, gepflegter schwarzer Vollbart, bekleidet mit dunkler Steppjacke, blauer Jeanshose und schwarzen Turnschuhen. Auf dem Rücken der Jacke befand sich ein heller Aufdruck oder eine Stickerei. Zudem trug der Täter eine schwarze Basecap mit einem unbekannten Symbol an der Front und einem komplett oder teilweise roten Mützenschirm. Der Täter könnte außerdem Narben im Gesicht haben.

Mit Hilfe der Tatzeugen wurde das beigefügte Phantombild erstellt. Wer kann Angaben zur Identität des Täters geben? Womöglich hat der Täter später auch über seine Tat gesprochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer 06881-5050 oder jede andere Polizeiinspektion entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell