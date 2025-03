Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Fünf illegale Personen bei der Durchsuchung eines Transportunternehmens festgestellt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Hauptzollamts Duisburg

Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Kleve; Kreis Wesel (ots)

Seit den frühen Morgenstunden (25.03.2025) waren im Stadtgebiet Duisburg und Moers über 120 Kräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg im Einsatz. Unter Federführung des Hauptzollamts Duisburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse in Privatwohnungen und auf dem Firmengelände eines Transportunternehmens in Duisburg vollstreckt. Das Polizeipräsidium Duisburg, die Ausländerbehörde der Stadt Duisburg sowie spezialisierte Kräfte des Zollkriminalamts unterstützten die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS).

Gegen zwei Beschuldigte (47 und 48 Jahre alt) werden bei der FKS in Duisburg Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt geführt. Die Beschuldigten sollen im größeren Ausmaß und über Jahre hinweg Ausländer beschäftigt haben, die über keinen deutschen Aufenthaltstitel verfügten. Hierbei soll es sich um osteuropäische Arbeitnehmer handeln, die mutmaßlich als Fahrer für das deutsche Transportunternehmen arbeiten bzw. zum Anschein bei ausländischen Firmen eingestellt wurden. Für die Beschäftigungen seien keine Zahlungen an die deutsche Sozialversicherung erfolgt. Zudem würden die Arbeitsbedingungen in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen, das auf eine Ausnutzung der wirtschaftlichen und persönliche Zwangslage hindeuten könnte.

In den Objekten sicherten die Einsatzkräfte der FKS umfangreiches Beweismaterial. Darunter befinden sich auch Computer und Mobiltelefone, die durch die Spezialkräfte der Digitalen Forensik ausgewertet werden.

Neben den sichergestellten Beweismitteln stellten die Einsatzkräfte auf dem Firmengelände und in den Geschäftsräumen fünf Personen fest, die keinen gültigen Aufenthaltstitel vorzeigen konnten und sich somit illegal in Deutschland aufhielten. Die illegal aufhältigen Ausländer waren vor Ort in sogenannten Arbeiterunterkünften untergebracht oder "bewohnten" die Fahrerkabinen der Transportfahrzeuge.

Die sichergestellten Beweismittel, die Dokumentation der Umstände vor Ort und die durchgeführten Vernehmungen werden nun im Anschluss ausgewertet. Dies wird geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Auf Grund der noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg