PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Container im Bereich Nordschacht

Saarwellingen (ots)

In der Zeit von 04.12.2025 auf den 05.12.2025 traten unbekannte Täter gegen eine Tür eines Baucontainers im Bereich Nordschacht. Glücklicherweise wurde der Innenraum nicht betreten. Es handelte sich um eine Übergabestation für Strom mit einer ankommenden Spannung von 20000 Volt. Ein unbefugter Aufenthalt in diesem Raum hätte lebensgefährliche Folgen haben können. Der entstandene Schaden wird auf 10000EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren