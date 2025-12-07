Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Container im Bereich Nordschacht

Saarwellingen (ots)

In der Zeit von 04.12.2025 auf den 05.12.2025 traten unbekannte Täter gegen eine Tür eines Baucontainers im Bereich Nordschacht. Glücklicherweise wurde der Innenraum nicht betreten. Es handelte sich um eine Übergabestation für Strom mit einer ankommenden Spannung von 20000 Volt. Ein unbefugter Aufenthalt in diesem Raum hätte lebensgefährliche Folgen haben können. Der entstandene Schaden wird auf 10000EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell