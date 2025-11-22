PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Küchenbrand in Hochhaus

Bremen-Überseestadt (ots)

Am Samstagvormittag brannte die Küche einer Wohnung am Europahafenkopf aus. Im Einsatz waren die Kräfte in dem 14-geschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude von etwa 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr. Das Brandgeschehen beschränkte sich auf eine Küche, die Wohnung wurde durch die entstandenen Rauchgase allerdings unbewohnbar. Bedingt durch die Lage der Wohnung im 7.OG wendeten die Kräfte der Feuerwehr die sogenannte Stoßtrupp-Taktik an. Dabei gingen zunächst vier Einsatzkräfte, statt der üblichen zwei Einsatzkräfte vor. Mit dieser schlagkräftigen Taktik konnte der Brand schnell bekämpft werden. Es drangen nur geringe Mengen Rauch in einen angrenzenden Hausflur ein.

Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert.

Unterstützt wurden die Maßnahmen der Feuerwehr durch moderne brandschutztechnische Einrichtungen. Diese Einbauten sorgten unter anderem dafür, dass in dem Treppenraum ein Überdruckt herrschte und so kein Brandrauch in diesem wichtigen Rettungsweg eindringen konnte.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt, des stadtbremischen Rettungsdienstes, der Einsatzleitdienst, der Direktionsdienst, der Fachberater CBRN, die Gerätewagen Atemschutz und -Hygiene, sowie ein Einsatzpressesprecher.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Jonas Witte
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

