FW Ludwigshafen: Stadtverwaltung informiert zu technischer Störung

Ludwigshafen (ots)

Seit dem gestrigen Donnerstag kommt es aufgrund einer technischen Störung zu einem Ausfall der Webseiten, der Online-Services und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung. Über die bisher getroffenen Maßnahmen und erste Hintergründe informieren

OB Jutta Steinruck und der Leiter des Bereichs IT-Services der Stadtverwaltung, Ralph Bauerschmidt,

am heutigen Freitag, 7. November 2025, 13 Uhr, bei einem Pressegespräch in den Räumen der Hauptfeuerwache, Kaiserwörthdamm 1.

Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein.

Wir bitten Sie darüber hinaus, nur von der OB und dem Bereich Kommunikation und Beteiligung autorisierte Informationen zu teilen. Die heute verbreitete Meldung, dass Mitarbeiter*innen nicht im Homeoffice arbeiten dürfen, war eine Falschmeldung, die zu organisatorischen Herausforderungen geführt hat.

