PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Stadtverwaltung informiert zu technischer Störung

Ludwigshafen (ots)

Seit dem gestrigen Donnerstag kommt es aufgrund einer technischen Störung zu einem Ausfall der Webseiten, der Online-Services und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung. Über die bisher getroffenen Maßnahmen und erste Hintergründe informieren

OB Jutta Steinruck und der Leiter des Bereichs IT-Services der Stadtverwaltung, Ralph Bauerschmidt,

am heutigen Freitag, 7. November 2025, 13 Uhr, bei einem Pressegespräch in den Räumen der Hauptfeuerwache, Kaiserwörthdamm 1.

Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein.

Wir bitten Sie darüber hinaus, nur von der OB und dem Bereich Kommunikation und Beteiligung autorisierte Informationen zu teilen. Die heute verbreitete Meldung, dass Mitarbeiter*innen nicht im Homeoffice arbeiten dürfen, war eine Falschmeldung, die zu organisatorischen Herausforderungen geführt hat.

Rückfragen bitte an:

Stadt Ludwigshafen
Bereich Kommunikation und Beteiligung

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 11:28

    FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Mitte

    Ludwigshafen (ots) - (SE) Am 18. Oktober 2025 um 10:24 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Heinigstraße im Stadtteil Mitte gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss eines Studentenwohnheimes vor. Der Treppenraum war bereits verraucht. Eine vermisste Person wurde aus der Brandwohnung durch einen Trupp der Feuerwehr gerettet, zur weiteren Versorung dem ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 20:47

    FW Ludwigshafen: Sirenensignal im Stadtgebiet Ludwigshafen

    Ludwigshafen (ots) - (MS)Am 05.10.25 war im Stadtgebiet Ludwigshafen gegen 20:10 Uhr eine einzelne Sirene zu hören. Die Ursache für die Auslösung wird derzeit ermittelt. Eine Gefahrenlage innerhalb des Stadtgebietes bestand zu keiner Zeit. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ludwigshafen Telefon: +49 621-58 649 290 E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren