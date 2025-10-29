Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall auf der B44 Autobahnkreuz LU-Rheingönheim in Richtung Anschlussstelle Limburgerhof

Neuhofen

Ludwigshafen (ots)

(BS) Am 29. Oktober 2025, um 12:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die B44, zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen / Rheingönheim und der Anschlussstelle Limburgerhof / Neuhofen gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Pkw vor, indem eine Person auf der Rücksitzbank eingeklemmt und eine weitere Person eingeschlossen war, die sich nicht selbst befreien konnte. Ein Dritter Insasse konnte das Unfallfahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. In einem weiteren unfallbeteiligten Pkw befand sich eine Person, die sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnte und die bereits durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Die eingeklemmte und die eingeschlossene Person mussten mit hydraulischen Rettungsmitteln durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den anwesenden Rettungsdienst wurden die befreiten Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Weiterhin wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. In der Gegenrichtung, führte die Feuerwehr Neuhofen eine Verkehrsabsicherung durch und warnte die Verkehrsteilnehmer vor der Gefahrenstelle.

Der Einsatz war gegen 13:45 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber und die Polizei.

Während des Einsatzes stellten die Freiwilligen Feuerwehren Maudach und Oppau den Stadtschutz sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell