POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 19.12.2025 bis 21.12.2025

Räuberischer Diebstahl

Ein 35 jähriger Beschuldigter entwendete am Freitagmorgen, gegen 08.45 Uhr, zwei Bierdosen aus einem Supermarkt im Mühlenweg. Beim Verlassen des Geschäftes wird er durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Diese wurde dann durch den Beschuldigten zur Seite geschubst. Dabei äußerte er noch, dass er ein Messer und Pfefferspray dabei habe und man das Ganze auch ganz anders klären könne. Der Beschuldigte konnte dann kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen werden.

Brände

Am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, geriet ein Pkw Audi in der Ebertstraße in Brand. Da zum Zeitpunkt der Brandentstehung zufällig ein Funkstreifenwagen der Polizei an dem Brandort vorbeifuhr, konnte das Feuer bereits in der Entstehung durch die beiden Polizeibeamten abgelöscht werden. Aufgrund konkreter Spuren muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden.

Am Sonntagmorgen, gegen 06.30 Uhr, gerieten zwei Altpapiercontainer an einer Containersammelstelle im Banter Weg in Vollbrand. Diese wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Ein weiterer Container wurde dabei noch leicht mit beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01.35 Uhr, wurde in der Peterstraße ein Pkw-Fahrer kontrolliert der zuvor durch eine leicht unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34 jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,57 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagvormittag, zwischen 08.00 und 10.00 Uhr, wurden die beiden rechten Pkw-Reifen eines Opel Meriva in der Kaakstraße zerstochen. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht. In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00.30 und 02.30 Uhr, wurden in der Peterstraße insgesamt vier Pkw beschädigt. An allen Pkw wurden die Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Bei den beschädigten Pkw handelte es sich um Kraftfahrzeuge der Marke Mercedes und BMW. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

