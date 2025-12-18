Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Kellerbrand in Radolfzell-Stahringen

Radolfzell (ots)

Am heutigen Tag kam es im Radolfzeller Ortsteil Stahringen gegen 15:13 Uhr zu einem Brand im Keller eines Wohngebäudes. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Haus eigenständig und unverletzt verlassen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung festzustellen, die sich bereits bis in den Wohnbereich ausgebreitet hatte. Der Brand im Keller wurde von mehreren Trupps unter Atemschutz zügig bekämpft und abgelöscht.

Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt sowie der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um mögliche Glutnester auszuschließen. Der Keller sowie das gesamte Wohnhaus wurden anschließend intensiv mit einem Lüfter der Feuerwehr belüftet.

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Stahringen, Güttingen und Radolfzell vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell