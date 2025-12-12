PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Radolfzell mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Brand in Presscontainer eines Supermarktes

FW-Radolfzell: Brand in Presscontainer eines Supermarktes
  • Bild-Infos
  • Download

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Anlieferzone eines Supermarktes alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Presscontainer für Papierabfälle feststellbar. Das Marktgebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits durch das Personal vollständig geräumt.

Da ein direktes Herankommen an das Innere des Containers nicht möglich war, entschied sich die Einsatzleitung, den Container mit einem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr aufzunehmen und auf ein Betriebsgelände zu transportieren.

Dort wurde der Container kontrolliert entleert. Der Inhalt wurde auseinandergezogen und mithilfe einer Wärmebildkamera sorgfältig auf Glut- und Brandnester überprüft.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Radolfzell
Telefon: 07732 / 981760
E-Mail: info@feuerwehr-radolfzell.de
https://www.feuerwehr-radolfzell.de

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Radolfzell mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Radolfzell
Weitere Meldungen: Feuerwehr Radolfzell
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren