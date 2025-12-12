Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Brand in Presscontainer eines Supermarktes

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Anlieferzone eines Supermarktes alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Presscontainer für Papierabfälle feststellbar. Das Marktgebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits durch das Personal vollständig geräumt.

Da ein direktes Herankommen an das Innere des Containers nicht möglich war, entschied sich die Einsatzleitung, den Container mit einem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr aufzunehmen und auf ein Betriebsgelände zu transportieren.

Dort wurde der Container kontrolliert entleert. Der Inhalt wurde auseinandergezogen und mithilfe einer Wärmebildkamera sorgfältig auf Glut- und Brandnester überprüft.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.

