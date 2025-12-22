Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle in Schortens - Haftbefehl vollstreckt

Schortens (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag, 21.12.2025, gegen 02:23 Uhr, in der Oldenburger Straße in Schortens stellten Einsatzkräfte der Polizei fest, dass gegen einen 67-jährigen Fahrzeugführer ein Haftbefehl vorlag. Da der geforderte Geldbetrag vor Ort nicht beglichen werden konnte, wurde der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Weitere Besonderheiten ergaben sich im Zusammenhang mit der Kontrolle nicht.

