Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 15.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter weißer Seat vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde erst nach der Rückkehr der Fahrzeughalterin festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

