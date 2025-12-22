PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Varel

Varel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25.11.2025, 00:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Osterloh-Straße in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug von bislang unbekannten Tätern mit einem Gegenstand zerkratzt. Die Beschädigungen befinden sich sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite des Pkw. Aufgrund dieses Schadensbildes kann ein Verkehrsunfall als Ursache ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

