Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Varel

Varel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25.11.2025, 00:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Osterloh-Straße in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug von bislang unbekannten Tätern mit einem Gegenstand zerkratzt. Die Beschädigungen befinden sich sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite des Pkw. Aufgrund dieses Schadensbildes kann ein Verkehrsunfall als Ursache ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell