POL-MG: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet gekommen. Zwischen Freitag, 4. April, 19 Uhr und Samstag, 5. April, 2.20 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße in Rheydt verschafft. Sie entwendeten diversen Goldschmuck. Am Samstag, 5. April, ist es zwischen 15.30 und 23.40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung ...

mehr