Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Roller aus Tiefgarage entwendet und im Nahbereich wieder aufgefunden

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 21.12.2025, 12:00 Uhr, und Montag, 22.12.2025, 11:02 Uhr, wurde in der Plauenstraße in Wilhelmshaven ein Roller aus einer Tiefgarage entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug aus dem Bereich der Tiefgarage eines Parkplatzes entwendet und anschließend auf einem Fußgängerweg im Nahbereich einer Schule abgestellt. Der Roller konnte dort aufgefunden werden. Die Halterin wurde informiert; sie hatte den Diebstahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell