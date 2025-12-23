Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Roller aus Tiefgarage entwendet und im Nahbereich wieder aufgefunden
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntag, 21.12.2025, 12:00 Uhr, und Montag, 22.12.2025, 11:02 Uhr, wurde in der Plauenstraße in Wilhelmshaven ein Roller aus einer Tiefgarage entwendet.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug aus dem Bereich der Tiefgarage eines Parkplatzes entwendet und anschließend auf einem Fußgängerweg im Nahbereich einer Schule abgestellt. Der Roller konnte dort aufgefunden werden. Die Halterin wurde informiert; sie hatte den Diebstahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
