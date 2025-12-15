Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippetal-Lippborg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag (13.Dezember) in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Die Einbrecher hebelten zunächst gewaltsam eine Terrassentür auf, um in das Hausinnere zu gelangen und nach Wertgegenständen zu suchen. Nach derzeitgen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

