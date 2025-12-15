Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrolle in Lippstadt - Illegales Glücksspiel, Drogen- und Waffenfunde

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, führte die Polizei Lippstadt gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle gewerblicher Tätigkeiten durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurde eine ehemalige Gaststätte im Lippstädter Süden kontrolliert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte acht tatverdächtige Personen an. In den Räumlichkeiten befanden sich drei funktionsfähige Glücksspielautomaten sowie zwei Pokertische. Weitere Beweismittel deuteten auf illegales Glücksspiel hin. Das Gewerbe war nicht angemeldet.

Die Glücksspielautomaten wurden sichergestellt und durch ein Fachunternehmen abtransportiert. Bei den anwesenden Personen wurde Bargeld in fünfstelliger Höhe aufgefunden. Da kein Nachweis über die Herkunft des Geldes erbracht werden konnte, ergab sich zudem der Verdacht der Geldwäsche. Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl, der vollstreckt wurde.

Das Objekt wurde im Anschluss beschlagnahmt und amtlich versiegelt.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte eine scharfe, schussfähige Schreckschusspistole mit entsprechender Munition sicher. Zudem wurde eine geringe Menge Kokain aufgefunden.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittel in einem vor Ort befindlichen Pkw. Bei der anschließenden Durchsuchung versuchte ein Beschuldigter, sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen, was durch die Einsatzkräfte unterbunden wurde. Im Fahrzeug wurden verschiedene Betäubungsmittel und Arzneimittel, darunter Kokain, Ecstasy, Tilidin, Steroide und Marihuana, aufgefunden.

Darüber hinaus stellten die Beamten mehrere Messer, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial sowie weitere Beweismittel sicher, die auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift eines Beschuldigten in Niedersachsen erwirkt und vollstreckt. Auch dort wurden weitere Betäubungsmittel, Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

