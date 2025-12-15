PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrolle in Lippstadt - Illegales Glücksspiel, Drogen- und Waffenfunde

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, führte die Polizei Lippstadt gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle gewerblicher Tätigkeiten durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurde eine ehemalige Gaststätte im Lippstädter Süden kontrolliert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte acht tatverdächtige Personen an. In den Räumlichkeiten befanden sich drei funktionsfähige Glücksspielautomaten sowie zwei Pokertische. Weitere Beweismittel deuteten auf illegales Glücksspiel hin. Das Gewerbe war nicht angemeldet.

Die Glücksspielautomaten wurden sichergestellt und durch ein Fachunternehmen abtransportiert. Bei den anwesenden Personen wurde Bargeld in fünfstelliger Höhe aufgefunden. Da kein Nachweis über die Herkunft des Geldes erbracht werden konnte, ergab sich zudem der Verdacht der Geldwäsche. Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl, der vollstreckt wurde.

Das Objekt wurde im Anschluss beschlagnahmt und amtlich versiegelt.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte eine scharfe, schussfähige Schreckschusspistole mit entsprechender Munition sicher. Zudem wurde eine geringe Menge Kokain aufgefunden.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittel in einem vor Ort befindlichen Pkw. Bei der anschließenden Durchsuchung versuchte ein Beschuldigter, sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen, was durch die Einsatzkräfte unterbunden wurde. Im Fahrzeug wurden verschiedene Betäubungsmittel und Arzneimittel, darunter Kokain, Ecstasy, Tilidin, Steroide und Marihuana, aufgefunden.

Darüber hinaus stellten die Beamten mehrere Messer, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial sowie weitere Beweismittel sicher, die auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift eines Beschuldigten in Niedersachsen erwirkt und vollstreckt. Auch dort wurden weitere Betäubungsmittel, Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 16:07

    POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Anröchte (ots) - Am 12. Dezember, im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 19:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Grundweg ein. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein rückseitiges Fenster Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten im Anschluss einzelne Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 11:09

    POL-SO: Unfallfahrer flüchtet fußläufig

    Soest (ots) - In der Nacht auf Samstag, den 13.12.2025, kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Soest. Im Kreuzungsbereich Deiringser Weg / Wisbyring missachtete der Unfallverursacher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw, der bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr. Zeugen konnten beobachten, wie der Unfallverursacher sein Fahrzeug verließ und fußläufig in Richtung ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:38

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit

    Werl/Wickede (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl haben am heutigen Tag einen umfassenden Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen sowie allgemeine Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Kontrolliert wurde insbesondere an der Hauptstraße in Wickede, wo Schrittgeschwindigkeit gilt, sowie an weiteren Kontrollstellen auf der B63 in Werl-Hillbeck und auf der Wickeder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren