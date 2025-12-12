Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit

Werl/Wickede (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl haben am heutigen Tag einen umfassenden Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen sowie allgemeine Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt.

Kontrolliert wurde insbesondere an der Hauptstraße in Wickede, wo Schrittgeschwindigkeit gilt, sowie an weiteren Kontrollstellen auf der B63 in Werl-Hillbeck und auf der Wickeder Straße in Höhe des Golfplatzes.

Ergebnisse der Kontrollen:

- 29 Geschwindigkeitsverstöße (Verwarngelder in der Hauptstraße in Wickede) - 2 Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer - 24 Verwarngelder, weil der vorgeschriebene Verbandskasten fehlte - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzureichender Ladungssicherung - 1 Verwarngeld, weil die Warnweste nicht mitgeführt wurde - 6 Verwarngelder wegen Nichtmitführens von Führerschein oder Fahrzeugschein - 1 Verwarngeld wegen nicht mitgeführtem Warndreieck - 1 Verstoß gegen die Gurtpflicht - 2 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die technische Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie die Mitführpflicht von Dokumenten und Ausrüstung gelegt.

Im Rahmen des Einsatzes wurde eine 70-jährige Frau aus Werl angehalten, die ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Pkw unterwegs war. Trotz der deutlichen Aufforderung, ihre Fahrt zu beenden, wurde sie kurze Zeit später erneut fahrend im Straßenverkehr angetroffen. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Anwohnerinnen, Anwohner und Passanten nahmen den Schwerpunkteinsatz überwiegend positiv wahr und gaben den eingesetzten Beamtinnen und Beamten entsprechendes Feedback.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell