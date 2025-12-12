PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit

Werl/Wickede (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl haben am heutigen Tag einen umfassenden Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen sowie allgemeine Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt.

Kontrolliert wurde insbesondere an der Hauptstraße in Wickede, wo Schrittgeschwindigkeit gilt, sowie an weiteren Kontrollstellen auf der B63 in Werl-Hillbeck und auf der Wickeder Straße in Höhe des Golfplatzes.

Ergebnisse der Kontrollen:

   - 29 Geschwindigkeitsverstöße (Verwarngelder in der Hauptstraße in
     Wickede)
   - 2 Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer
   - 24 Verwarngelder, weil der vorgeschriebene Verbandskasten fehlte
   - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzureichender 
     Ladungssicherung
   - 1 Verwarngeld, weil die Warnweste nicht mitgeführt wurde
   - 6 Verwarngelder wegen Nichtmitführens von Führerschein oder 
     Fahrzeugschein
   - 1 Verwarngeld wegen nicht mitgeführtem Warndreieck
   - 1 Verstoß gegen die Gurtpflicht
   - 2 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die technische Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie die Mitführpflicht von Dokumenten und Ausrüstung gelegt.

Im Rahmen des Einsatzes wurde eine 70-jährige Frau aus Werl angehalten, die ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Pkw unterwegs war. Trotz der deutlichen Aufforderung, ihre Fahrt zu beenden, wurde sie kurze Zeit später erneut fahrend im Straßenverkehr angetroffen. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Anwohnerinnen, Anwohner und Passanten nahmen den Schwerpunkteinsatz überwiegend positiv wahr und gaben den eingesetzten Beamtinnen und Beamten entsprechendes Feedback.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:04

    POL-SO: Küchengeräte aus Sattelzug gestohlen - 41-Jähriger festgenommen

    Soest/Marsberg (ots) - Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer, der am Donnerstagabend (11. Dezember) mit seinem Sattelzug auf dem Autohof am Overweg in Soest stand, bemerkte gegen 22:30 Uhr ein Wackeln in seinem Lastwagen. Als er aus dem Führerhaus ausstieg, sah er, dass ein anderer Lkw neben seinem Sattelzug stand und zwei unbekannte Personen Ware vom einen in den anderen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:56

    POL-SO: Fahrradfahrerin verletzt - dunkler Pkw flüchtet

    Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Brüggering und Hattroper Weg. Eine 29-jährige Frau aus Bad Sassendorf fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg des Brüggering in Richtung Kölner Ring. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der 29-Jährigen mit einem Pkw, der nach rechts in den Hattroper Weg abbog. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:31

    POL-SO: Frontlader entwendet

    Wickede-Echthausen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 10. Dezember, 23 Uhr und dem 11. Dezember, etwa 00:25 Uhr, einen Frontlader, der in der Straße "Im Osterdorf" abgestellt war. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen Kompaktlader der Marke Avant. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren