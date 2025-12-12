POL-SO: Frontlader entwendet
Wickede-Echthausen (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 10. Dezember, 23 Uhr und dem 11. Dezember, etwa 00:25 Uhr, einen Frontlader, der in der Straße "Im Osterdorf" abgestellt war. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen Kompaktlader der Marke Avant. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
