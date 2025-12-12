PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontlader entwendet

Wickede-Echthausen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 10. Dezember, 23 Uhr und dem 11. Dezember, etwa 00:25 Uhr, einen Frontlader, der in der Straße "Im Osterdorf" abgestellt war. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen Kompaktlader der Marke Avant. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

