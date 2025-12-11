PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Explosion in Gartenhütte - 55-jähriger Mann verstorben

Anröchte-Mellrich (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 19 Uhr in der Schulstraße in Anröchte-Mellrich zu einer Explosion in einer Gartenhütte. Daraufhin wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend zum Einsatzort alarmiert.

In der durch die Explosion stark beschädigten Hütte wurde eine männliche Person aufgefunden. Für den 55-jährigen Mann aus Anröchte-Mellrich kam jede Hilfe zu spät.

Da zunächst unklar war, ob von dem betroffenen Bereich weitere Gefahren ausgehen könnten, wurden vorsorglich mehrere umliegende Wohnhäuser geräumt. Spezialisten des Landeskriminalamts NRW untersuchten den Tatort und stellten fest, dass keine Gefahr mehr davon ausgeht. Die Anwohner konnten anschließend in ihre Häuser zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Geschehens aufgenommen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. Dies erfolgt zum Schutz der Persönlichkeit des Verstorbenen sowie aus Rücksicht gegenüber den Angehörigen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

