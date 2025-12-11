Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geparktes Auto gerät in Brand

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht zu Donnerstag (11. Dezember) gegen 0:50 Uhr ein brennendes Auto in der Esbecker Straße in Lippstadt. Der VW Passat stand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 46 und befand sich bei Eintreffen der Polizei in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Dazu wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Zeuge gab an, gegen 0:20 Uhr in der Nähe des Autos zwei dunkel gekleidete Personen gesehen und wenig später Böllergeräusche gehört zu haben. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell