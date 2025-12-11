Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall in Wickede (Ruhr) - Fahrzeug gerät in Gegenverkehr

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, ereignete sich gegen 19:05 Uhr auf der Hauptstraße in Wickede (Ruhr) ein Verkehrsunfall.

Ein 23-jähriger Fahrer aus Möhnesee befuhr die Hauptstraße und soll nach ersten Einschätzungen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort touchierte sein Fahrzeug die linke Seite des entgegenkommenden Wagens einer 38-jährigen Fahrerin aus Werl.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Feuerwehr unterstützte vor Ort, streute die Fahrbahn ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell