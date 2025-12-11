PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei rückt zu mutmaßlichem Einbruch in der Brunwardingerstraße aus

Rüthen (ots)

Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es in der Brunwardingerstraße in Rüthen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein aufmerksamer Anwohner ungewöhnliche Lichtbewegungen in einem benachbarten Einfamilienhaus bemerkt hatte.

Der Zeuge ging von einer Taschenlampe aus und alarmierte umgehend die Polizei - in der Annahme, einen möglichen Einbruch zu beobachten.

Die eintreffenden Beamten gingen zunächst davon aus, dass sich eine unbekannte Person im Gebäude aufhält. Das Haus wurde daraufhin weiträumig umstellt, weitere Einsatzkräfte hinzugezogen und ein Diensthund eingesetzt.

Während der Sicherungsmaßnahmen erlosch das Licht im Inneren des Hauses, von außen konnten jedoch keine eindeutigen Einbruchsspuren festgestellt werden.

Nachdem genügend Kräfte vor Ort waren, erfolgte der Zugang in das Wohnhaus. Dort zeigte sich jedoch schnell, dass keine Person im Objekt war - und auch nie gewesen ist.

Stattdessen fanden die Polizisten die mutmaßliche "Lichtquelle": ein automatischer elektrischer Staubsauger, dessen Beleuchtung beim Arbeiten unregelmäßig durch die Räume wanderte. Der ungewöhnliche Vorfall konnte damit rasch aufgeklärt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hinweise aus der Bevölkerung wichtig sind und ernst genommen werden. In diesem Fall führte der Anruf zwar zu einem kuriosen Ende, zeigt aber das gute Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein des Melders.

Verletzt wurde niemand; ein Schaden entstand nicht.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 10:09

    POL-SO: Geparktes Auto gerät in Brand

    Lippstadt (ots) - Ein Zeuge bemerkte in der Nacht zu Donnerstag (11. Dezember) gegen 0:50 Uhr ein brennendes Auto in der Esbecker Straße in Lippstadt. Der VW Passat stand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 46 und befand sich bei Eintreffen der Polizei in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Dazu wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Zeuge gab an, gegen ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:22

    POL-SO: Verkehrsunfall in Wickede (Ruhr) - Fahrzeug gerät in Gegenverkehr

    Wickede (Ruhr) (ots) - Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, ereignete sich gegen 19:05 Uhr auf der Hauptstraße in Wickede (Ruhr) ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer aus Möhnesee befuhr die Hauptstraße und soll nach ersten Einschätzungen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:18

    POL-SO: Hund schreckt Einbrecher nicht ab

    Soest (ots) - Am Mittwoch (10. Dezember) zwischen 17:15 und 19:45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Werler Landstraße in Soest eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt. Ein anwesender Hund schreckte den oder die Täter offenbar nicht ab. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der ...

    mehr
