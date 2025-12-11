Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei rückt zu mutmaßlichem Einbruch in der Brunwardingerstraße aus

Rüthen (ots)

Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es in der Brunwardingerstraße in Rüthen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein aufmerksamer Anwohner ungewöhnliche Lichtbewegungen in einem benachbarten Einfamilienhaus bemerkt hatte.

Der Zeuge ging von einer Taschenlampe aus und alarmierte umgehend die Polizei - in der Annahme, einen möglichen Einbruch zu beobachten.

Die eintreffenden Beamten gingen zunächst davon aus, dass sich eine unbekannte Person im Gebäude aufhält. Das Haus wurde daraufhin weiträumig umstellt, weitere Einsatzkräfte hinzugezogen und ein Diensthund eingesetzt.

Während der Sicherungsmaßnahmen erlosch das Licht im Inneren des Hauses, von außen konnten jedoch keine eindeutigen Einbruchsspuren festgestellt werden.

Nachdem genügend Kräfte vor Ort waren, erfolgte der Zugang in das Wohnhaus. Dort zeigte sich jedoch schnell, dass keine Person im Objekt war - und auch nie gewesen ist.

Stattdessen fanden die Polizisten die mutmaßliche "Lichtquelle": ein automatischer elektrischer Staubsauger, dessen Beleuchtung beim Arbeiten unregelmäßig durch die Räume wanderte. Der ungewöhnliche Vorfall konnte damit rasch aufgeklärt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hinweise aus der Bevölkerung wichtig sind und ernst genommen werden. In diesem Fall führte der Anruf zwar zu einem kuriosen Ende, zeigt aber das gute Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein des Melders.

Verletzt wurde niemand; ein Schaden entstand nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell