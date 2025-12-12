Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flucht vor der Polizei endet in Unfall - vier Festnahmen

Soest (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei kam es in der Nacht zu Freitag (12. Dezember) zu einem Verkehrsunfall mit einem mit vier Personen besetzten BMW. Alle vier Insassen wurden vorläufig festgenommen.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte das Fahrzeug gegen 0:15 Uhr im Bereich der Werler Landstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten dazu ihr Einsatzfahrzeug wendeten, beschleunigte der BMW stark und flüchtete mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h über den Senator-Schwartz-Ring, den Paradieser Weg, den Kölner Ring, den Brüggering und den Londonring auf die Hammer Landstraße. Dabei wurden mehrere rote Ampeln missachtet und mehrere Verkehrsinseln auf der falschen Seite passiert.

Im Bereich der Einmündung zum Logistikzentrum eines Gebäckproduzenten verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über den BMW, sodass das Fahrzeug mit einem Wegweiser kollidierte und im Grünstreifen zum Stehen kam. Während die Beamten einen 21- und einen 24-Jährigen aus Dortmund an der Unfallstelle festnehmen konnten, flüchteten zwei weitere Personen zu Fuß. Ein hinzugerufener Diensthund spürte die beiden Frauen, zwei 18-Jährige aus Dortmund, in Gebüschen in der Nähe der Unfallstelle auf. Auch sie wurden vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Das Fahrzeug selbst war nicht zugelassen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos dauern an. Aufgrund einer Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert, die einen möglichen Fahrzeugbrand verhinderte.

Da nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welcher der vier Insassen am Steuer des BMW saß, wurden bei allen freiwillige Alkohol- und Drogentests durchgeführt, die lediglich bei einer der 18-jährigen Frauen negativ ausfielen. Den anderen drei Personen wurden auf der Polizeiwache in Soest Blutproben entnommen. Drei der vier Insassen sind nicht im Besitz eines Führerscheins.

Das Unfallfahrzeug wurde ebenso sichergestellt wie die Handys und die Oberbekleidung aller Insassen. Die vier Dortmunder wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell