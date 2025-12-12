Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Soest (ots)

Zwischen dem 8. Dezember, 14 Uhr und dem 11. Dezember, 12:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Simplicissimusweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell