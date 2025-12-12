PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Soest (ots)

Zwischen dem 8. Dezember, 14 Uhr und dem 11. Dezember, 12:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Simplicissimusweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 23:39

    POL-SO: Explosion in Gartenhütte - 55-jähriger Mann verstorben

    Anröchte-Mellrich (ots) - Am Donnerstagabend kam es kurz nach 19 Uhr in der Schulstraße in Anröchte-Mellrich zu einer Explosion in einer Gartenhütte. Daraufhin wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend zum Einsatzort alarmiert. In der durch die Explosion stark beschädigten Hütte wurde eine männliche Person aufgefunden. Für den 55-jährigen Mann aus Anröchte-Mellrich kam jede Hilfe zu spät. Da ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 21:24

    POL-SO: Polizei rückt zu mutmaßlichem Einbruch in der Brunwardingerstraße aus

    Rüthen (ots) - Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es in der Brunwardingerstraße in Rüthen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein aufmerksamer Anwohner ungewöhnliche Lichtbewegungen in einem benachbarten Einfamilienhaus bemerkt hatte. Der Zeuge ging von einer Taschenlampe aus und alarmierte umgehend die Polizei - in der Annahme, einen möglichen ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:09

    POL-SO: Geparktes Auto gerät in Brand

    Lippstadt (ots) - Ein Zeuge bemerkte in der Nacht zu Donnerstag (11. Dezember) gegen 0:50 Uhr ein brennendes Auto in der Esbecker Straße in Lippstadt. Der VW Passat stand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 46 und befand sich bei Eintreffen der Polizei in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Dazu wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Zeuge gab an, gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren