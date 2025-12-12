PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrerin verletzt - dunkler Pkw flüchtet

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Brüggering und Hattroper Weg. Eine 29-jährige Frau aus Bad Sassendorf fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg des Brüggering in Richtung Kölner Ring. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der 29-Jährigen mit einem Pkw, der nach rechts in den Hattroper Weg abbog. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der beteiligte schwarze Pkw, vermutlich ein Kastenwagen, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Am Steuer saß eine weibliche Person, etwa 40 bis 50 Jahre alt, die mit einer schwarzen Jacke bekleidet war. Zeugen, die Hinweise zu dem dunklen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:31

    POL-SO: Frontlader entwendet

    Wickede-Echthausen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 10. Dezember, 23 Uhr und dem 11. Dezember, etwa 00:25 Uhr, einen Frontlader, der in der Straße "Im Osterdorf" abgestellt war. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen Kompaktlader der Marke Avant. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:09

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Soest (ots) - Zwischen dem 8. Dezember, 14 Uhr und dem 11. Dezember, 12:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Simplicissimusweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren