Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrerin verletzt - dunkler Pkw flüchtet

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Brüggering und Hattroper Weg. Eine 29-jährige Frau aus Bad Sassendorf fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg des Brüggering in Richtung Kölner Ring. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der 29-Jährigen mit einem Pkw, der nach rechts in den Hattroper Weg abbog. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der beteiligte schwarze Pkw, vermutlich ein Kastenwagen, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Am Steuer saß eine weibliche Person, etwa 40 bis 50 Jahre alt, die mit einer schwarzen Jacke bekleidet war. Zeugen, die Hinweise zu dem dunklen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

