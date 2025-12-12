Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Küchengeräte aus Sattelzug gestohlen - 41-Jähriger festgenommen

Soest/Marsberg (ots)

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer, der am Donnerstagabend (11. Dezember) mit seinem Sattelzug auf dem Autohof am Overweg in Soest stand, bemerkte gegen 22:30 Uhr ein Wackeln in seinem Lastwagen. Als er aus dem Führerhaus ausstieg, sah er, dass ein anderer Lkw neben seinem Sattelzug stand und zwei unbekannte Personen Ware vom einen in den anderen Lastwagen luden. Er sprach sie an, woraufhin sie in den Lkw einstiegen und davon fuhren.

Die bislang unbekannten Täter hatten zuvor mutmaßlich den Auflieger des 48-Jährigen aufgebrochen und nach ersten Erkenntnissen eine unbekannte Anzahl von Küchengeräten gestohlen.

Gegen 2 Uhr am Freitag (12. Dezember) kontrollierten Beamte der Polizei Bielefeld den flüchtigen Lkw im Bereich Marsberg auf dem Parkplatz Blankenrode an der A44 in Fahrtrichtung Kassel. Das Diebesgut wurde nicht aufgefunden. Jedoch stellten die Beamten fest, dass der Lkw für Diebstähle präpariert war. Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Belarus, wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell