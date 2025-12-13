Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallfahrer flüchtet fußläufig

Soest (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 13.12.2025, kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Soest. Im Kreuzungsbereich Deiringser Weg / Wisbyring missachtete der Unfallverursacher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw, der bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr. Zeugen konnten beobachten, wie der Unfallverursacher sein Fahrzeug verließ und fußläufig in Richtung Kölner Ring flüchtete, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch im Fahrzeug aufgefundene persönliche Gegenstände konnte ein Anfangsverdacht gegen einen 27-jährigen Soester erhärtet werden. Aufgrund des Unfallschadens ist davon auszugehen, dass er sich infolge des Unfallgeschehens vermutlich leicht verletzte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Der Fahrzeugführer des zweiten Pkw, ein 25-jähriger Mann aus Göttingen, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 02921 - 91000 bei der Polizeiwache Soest zu melden. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell