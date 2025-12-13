PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Anröchte (ots)

Am 12. Dezember, im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 19:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Grundweg ein. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein rückseitiges Fenster Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten im Anschluss einzelne Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02941-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

