Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hundertwasserallee in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter schwarzer Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

